Mapas mentais são estratégias de memorização para provas e concursos

Criado pelo inglês Tony Buzan, o mapa mental é uma técnica de estudo na qual o conteúdo é apresentado graficamente de modo a organizar os assuntos a serem estudados ou memorizados, facilitando as associações. Se fosse possível transformar esse mapa numa imagem, ele seria como uma árvore: o tronco é a ideia base, cada galho tem os desdobramentos desse conceito e as folhas carregam os detalhes.

Para quem está se preparando para encarar os concursos que recomeçam a acontecer em 2021, os mapas mentais podem ser excelentes estratégias.

De acordo com o psicoterapeuta e palestrante Victoriano Garrido, ou simplesmente Professor Garrido como é conhecido, os mapas facilitam o aprendizado, principalmente quando se tem muito assunto para lembrar, “No caso de um concurso, que temos muito conteúdo e nem sempre muito tempo disponível, a utilização de estratégias de estudo como mapas mentais, é muito interessante e produtivo”, assegura.

Professor Garrido destaca que os mapas mentais auxiliam a estudar grande quantidade de conteúdos, além de auxiliar a memorização ( Foto: Divulgação)

Garrido afirma que para que essas ferramentas funcionem bem é preciso definir a ideia central do conteúdo a ser mapeado. “Depois, desmembre essa ideia em pequenos subtemas, inclua imagens, cores e símbolos, deixando o mapa mais visual possível. Fixamos mais no que vemos do que o que ouvimos ou lemos”, ensina.

O professor salienta que desmembrando o que se deseja aprender é mais fácil guardar esses pedaços de conhecimento. “O estudante pode catalogar seus mapas por disciplinas que tem mais facilidade, as que tem mais dificuldade, as de maior peso e assim por diante”, sugere. Para ele, os mapas podem ser usados para qualquer tipo de estudo, mas também lembra que alguns aplicativos para dispositivos móveis podem ajudar na hora de elaborá-los.

“Lembrem-se também que toda ferramenta será sempre melhor aproveitada quando aliada a uma atitude de aprender e a um comprometimento com o que queremos fazer. Atitude, interesse, técnica e uso de uma ferramenta adequada é sempre o caminho mais curto para o sucesso”, finaliza.

Apps de mapas metais na internet



1. MindMaster

Gerencia projetos e tarefas de modo fácil e versátil;

Possui mais de 700 Clip Arts e modo de apresentação com animações;

Disponibiliza recursos de colaboração em equipe, como bate-papo, estatísticas de uso e relatórios;

Consegue exportar mapas mentais em mais de 10 formatos diferentes;

Gratuito e disponível para Windows, Android, MacOS, iOS e Web.

2. GoConqr

Interface simples e intuitiva e possibilita a adição de arquivo de multimídia;

Fácil de organizar com uso de cores, podendo exportar em PNG. Nove aplicativos para fazer Mapa Mental

Gratuito e disponível para iOS, Android e Web.

3. LucidChart

Bom para quem deseja dar estilo com edição personalizadas de texto/forma;

Modo de apresentação de diagramas em slides com recurso de bate-papo em grupo;

Segurança de nível empresarial e controles administrativos;

Conecta formas e diagramas aos dados ativos armazenados em planilhas.

Importação da AWS (documentação de conformidade do PCI). Aplicativos para fazer Mapa Mental

Gratuito e disponível para Windows, Android, iOS, MacOS e Linux.

4. Coggle

Desenvolvimento online por mais de uma pessoa, ao mesmo tempo, mas vale salientar que nem todas as funções estão em português;

Permite adicionar fórmulas matemáticas;

Exporta em formato .mm e texto.

Vários pontos de partida;

Mapas mentais privados e públicos.

Gratuito e disponível para: Android, iOS e Web.

5. Canva

Modelos de gráficos integrados e personalizáveis;

Permite criação de apresentações, infográficos e relatórios, e conta com nove aplicativos para mapas mentais;

Compartilhamento e colaboração.

Gratuito. Encontra-se disponível versão: Web.

6. Mind Node

Simples e intuitivo;

Fácil de usar e bastante intuitivo;

Excelente para quem tem pressa para criar mapas mentais de qualidade.9 aplicativos para fazer Mapa Mental

O Mind Note encontra-se disponível versão: MacOS, iOS.

Tem versão gratuita, mas as mais elaboradas têm custo