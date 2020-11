Maradona caiu em casa e bateu cabeça uma semana antes de morrer

Seis dias antes de morrer, Diego Armando Maradona sofreu um acidente em casa. Segundo relato dos enfermeiros que cuidavam do craque argentino, ele caiu e bateu a cabeça no último dia 19, uma quinta-feira. Na quarta seguinte, dia 25, o ex-jogador faleceu após uma parada cardiorrespiratória, aos 60 anos.

O incidente aconteceu quando Maradona se recuperava de uma cirurgia no cérebro em sua residência em Tigre, na região da Grande Buenos Aires.

Um dos profissionais que cuidaram de Diego em suas últimas 24 horas, Ricardo (sobrenome não divulgado) reportou às autoridades que “o golpe foi no lado direito" da cabeça, segundo a TV argentina C5N. Já a ferida após a operação estava no lado esquerdo. Além de Ricardo, a informação sobre o acidente também foi relatada por Dahiana Gisela Madrid, outra enfermeira que tratava do ídolo.

A C5N especulou que a queda causada por uma falta de firmeza nos joelhos debilitados do ex-jogador. A notícia sobre a queda é fundamental para saber se houve ou não negligência no atendimento a Maradona.

Questionado sobre o acidente no último domingo (29), Leopoldo Luque, médico pessoal de Maradona, disse que não sabia. "Se houve algo, a autópsia vai revelar", disse, em entrevista coletiva realizada em sua casa no bairro de Adrogué, na capital argentina. Ele foi incluído em investigação por homicídio culposo relacionado à morte do ídolo argentino.