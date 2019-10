Marcão é efetivado como o novo treinador do Fluminense

O Fluminense tem um novo técnico. E é uma figura já conhecida pelos torcedores: Marcão. O ex-jogador, que vinha comandando o time após a demissão de Oswaldo de Oliveira, no dia 27 de setembro, foi oficializado como treinador da equipe. O anúncio oficial foi feito pelo presidente do Tricolor carioca, Mário Bittencourt, e pelo diretor executivo de futebol, Paulo Angioni.

"O Marcão é o treinador do Fluminense, dando seguimento ao Campeonato Brasileiro. Ele será o treinador do Fluminense enquanto entendermos que deva ser. Nossa intenção é que ele tenha muito sucesso, tenho certeza de que terá. O Fluminense não estará procurando treinador. Nunca esteve procurando depois da saída do Oswaldo. Nossa visão é esta", afirmou Angioni.

Está confirmado! Ídolo Tricolor, Marcão é o técnico do Fluminense! pic.twitter.com/sqhBrO6Us7 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) 4 de outubro de 2019

O primeiro desafio oficial de Marcão será diante do Botafogo, neste domingo (6), às 16h, no Engenhão. Mas o ex-volante já estava à frente da equipe na última partida, que terminou com vitória do Flu sobre o Grêmio, em casa, por 2x1, no último dia 29.

O novo técnico também já atuou pelo clube, de 1999 a 2005 e, depois, em 2006, após passagem pelo Catar. Com o Tricolor carioca, faturou a Série C de 1999, os Cariocas de 2002 e 2005, e a Taça Rio de 2005.