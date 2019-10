Marcelo Melo avança à semifinal das duplas do Torneio de Pequim

Marcelo Melo e Lukasz Kubot garantiram nesta quinta-feira (3) um lugar nas semifinais do Torneio de Pequim. Atuais campeões da competição chinesa, de nível ATP 500, brasileiro e polonês avançaram na chave de duplas ao vencerem os locais Mao-Xin Gong e Ze Zhang por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/5, em 1h08min.

"Jogamos muito bem o primeiro set. Fomos muito superiores. No segundo tivemos uma pequena chance na metade, não conseguimos aproveitar. Eles começaram a jogar melhor. A quadra estava quase lotada. Logicamente, na China, contra dois chineses. Acabou sendo bem legal, com uma atmosfera muito boa", comentou Melo.

Cabeças de chave número dois e atuais campeões em Pequim, Melo e Kubot vão enfrentar agora os russos Karen Khachanov e Andrey Rublev na madrugada desta sexta (4), a partir das 4h (horário de Brasília).

"Agora, na próxima rodada, dois jogadores de simples, o Karen e o Rublev. Jogam simples, mas tem também o costume de jogar dupla juntos. São perigosos. Têm uma velocidade de bola muito alta. Então temos de estar bem preparados", projetou o duplista brasileiro.

Na chave de simples, os favoritos não decepcionaram. Cabeça de chave número dois, o alemão Alexander Zverev derrotou o canadense Felix Auger-Aliassime por 6/3 e 6/1. Nas quartas de final, o tenista da Alemanha terá pela frente o norte-americano Sam Querrey, que eliminou o argentino Diego Schwartzman por 7/6 (7/2), 6/7 (6/8) e 6/3.

Terceiro pré-classificado, o grego Stefanos Tsitsipas superou o georgiano Nikoloz Basilashvili por 4/6, 6/3 e 6/2. O tenista número sete do mundo também terá um americano pela frente. Ele vai encarar John Isner, que despachou o britânico Daniel Evans por 7/6 (7/3) e 7/5.

Feminino

As principais candidatas ao título da chave feminina também evitaram surpresas nesta quinta. Ex-líder do ranking, a japonesa Naomi Osaka avançou ao ganhar da americana Alison Riske com direito a um "pneu": 6/4 e 6/0.

Nas quartas de final, a atual número quatro do mundo deve fazer um grande duelo com a canadense Bianca Andreescu, atual campeã do US Open. Número cinco do mundo, ela despachou a americana Jennifer Brady por 6/1 e 6/3, nesta quinta.

Outro duelo das quartas terá a dinamarquesa Caroline Wozniacki e a russa Daria Kasatkina. Ambas venceram seus jogos sem perder sets nesta quinta-feira. Wozniacki, ex-número 1 do mundo, derrotou a checa Katerina Siniakova por 7/5 e 6/4, enquanto a tenista russa bateu a compatriota Ekaterina Alexandrova por 6/4 e 6/3.