Margareth Menezes comanda edição virtual do Mercado Iaô

Um dos eventos mais disputados do Verão baiano, o Mercado Iaô vai se conectar com o público de outra forma: por meio da edição virtual que acontece sábado (15) e domingo (16). O evento on-line que terá transmissão pelo canal Mercado Iaô Oficial, às 17h, vai contar com a participação da anfitriã Margareth Menezes, do cantor Marcelo Jeneci, da cantora Josyara e da banda Gilsons, composta pelo filho de Gilberto Gil e os netos: José Gil, Francisco Gil e João Gil.

O formato inédito exibirá vídeos de microempreendedores e seus produtos de gastronomia, moda e artesanato. A programação fica completa com as participações de Gravnave, Fatel, Banda Lambreta, Guedez, Maya e Damares Teçá, que participaram da seletiva realizada pelo Mercado IAÔ, através de uma convocatória nas redes sociais. A regra era escolher artistas e bandas da Península de Itapagipe, Salvador e Região Metropolitana.

"Nesse momento em que o mundo precisa fortalecer a esperança em tempos melhores, nós da Fábrica Cultural estamos trazendo o Mercado Iaô Digital para afirmar a fé e o amor na nossa cultura e na nossa capacidade de enfrentar e vencer as dificuldades", afirma Margareth Menezes, presidente da ONG Fábrica Cultural.

Em cinco edições, Margareth recebeu artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Daniela Mercury, Maria Bethânia, Ivete Sangalo, Lenine, Chico César, Carlinhos Brown, Moraes Moreira, Elba Ramalho e Alceu Valença. Após a pandemia, a ideia é retomar com a edição presencial do evento aos domingos, em Itapagipe.

Serviço

O quê: Mercado Iaô on-line

Quando: Sábado (15) e domingo (16), às 17h

Transmissão: YouTube Mercado Iaô Oficial

Programação

15/05

Margareth Menezes (@margarethmenezes), Gilsons (@gilsonsoficial), Guedez (@guedezoficial), Maya (@acantoramaya) e Damares Teçá (@maresdemin)

16/05

Marcelo Jeneci (@marcelojeneci), Josyara (@_josyara), Fatel (@fateldesoficial), Gravnave (@Gravnave), Banda Lombreta (@bandalombreta)