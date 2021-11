Marília Mendonça: laudo trará 'politraumatismo em órgãos vitais' como causa das mortes

O laudo do Instituto Médico Legal de Caratinga (IML) sobre a causa da morte das vítimas do acidente de avião que levava a cantora Marília Mendonça, na sexta (5), está na fase final. O documento vai atestar que todas as cinco vítimas morreram por "politraumatismo contuso".

O médico legista Pedro Coelho disse a O Globo que isso quer dizer que vários órgãos vitais sofreram múltiplas lesões, o que indica que as mortes aconteceram instantaneamente após a queda. O laudo deve ser entregue à polícia em dez dias.

Legista desde 2015, Coelho estava de plantão no IML de Caratinga na sexta com outros dois profissionais. Por ser um local pequeno, quem está no plantão é chamado pelo celular quando acontece. Ele nunca tinha feito esse trabalho em um caso de queda de avião.

No caso do piloto Geraldo Medeiros e copiloto Tarciso Pessoa Viana, pedidos de análise cardíaca e neurológica foram enviadas para o IML de Belo Horizonte, que faz exames mais complexos. Isso é um procedimento padrão para mortes por causa violenta. Exames toxicológicos também serão feitos.

"É preciso descartar ou confirmar, por exemplo, se o piloto ou o copiloto passaram mal durante o voo, se tiveram ou não um mal súbito. Todo tipo de detalhe precisa ser analisado", explica.

O médica diz que não encontrou nada atípico no exame e que não há indícios de descarga elétrica - o avião se chocou contra um cabo de torre da empresa de energia Cemig, mas não era um fio de tensão, segundo a operadora. Se houvesse esse tipo de lesão, os corpos apresentariam queimaduras.

O laudo fará parte do inquérito e também ficará à disposição das famílias, se tiverem interesse.