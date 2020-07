MasterChef agora terá um vencedor a cada rodada

O MasterChef está de volta. Depois de ter dito a edição deste ano adiada, por conta da pandemia no novo coronavírus, o programa volta a movimentar a noite de terças-feira na Band, às 22h45, com a sétima temporada com cozinheiros amadores. Com um formato adaptado, o programa chega com novo figurino, apesar de prometer o mesmo ‘tompero’.

Na linha de frente do reality, seguem a apresentadora Ana Paula Padrão, e os chefs Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin. Nesta nova fase, serão oito participantes e um vencedor a cada episódio. Em duas provas – a primeira delas classificatória – os competidores terão de mostrar o que sabem de forma prática para passar para a segunda etapa.

No episódio de estreia, os concorrentes vão enfrentar uma prova clássica do MasterChef: a temida Caixa Misteriosa. Mas, desta vez, não foram os jurados que escolherem os ingredientes e sim Ivete Sangalo, Thiaguinho, Tirullipa e a dupla Fernando e Sorocaba. A Bahia está representada por Claudia, 38 anos, que na descrição, é apresentada como alguém que cozinhava para os dez irmão desde pequena e ajudava os pais na roça.

Neste desafio inédito no programa, os participantes deverão replicar o cardápio favorito de cada artista. Ivete, por exemplo, pediu um clássico prato baiano que sempre comeu desde pequena, nada fácil de preparar. Já Thiaguinho propôs uma receita tradicional que está acostumado a comer toda semana e se faz presente na mesa de todos os brasileiros.

Quem não conseguir conquistar o paladar dos jurados deixa a competição. Os aprovados seguem para a segunda e decisiva etapa. Eles terão de provar que um cozinheiro de alma é aquele que tem a culinária no sangue e sabe elevar os sabores dos ingredientes de uma cesta básica. O vencedor do episódio vai ganhar R$ 5 mil do PicPay e vários outros prêmios.

O chef Felipe Bronze é um dos apresentadores do Top Chef, na Record (Foto: Antonio Chahestian/ Record TV)



Top Chef volta nesta quarta-feira (15)

Já a Record estreia nesta quarta-feira (15) a segunda temporada do Top Chef, às 22h30, que vai vai reunir 14 cozinheiros de olho no prêmio de R$ 300 mil, que vão precisar agradar o paladar do apresentador Felipe Bronze e dos jurados, a crítica de gastronomia Ailin Aleixo e o também chef Emmanuel Bassoleil.

Os três prometem estar ainda mais criteriosos nas decisões que tomarão em cada um dos desafios propostos aos participantes. “Tem que ser realmente o melhor para se tornar um top chef”, adianta Bronze. Serão, ao todo, 12 episódios, sempre exibidos às quartas-feiras, que, além de mostrarem toda a habilidade e o jogo de cintura dos competidores na cozinha, vão exibir a convivência deles na mansão Top Chef. O dia a dia desses cozinheiros nesta casa vai ser ainda mais explorado na segunda temporada.

Em cada episódio, são disputadas duas provas. No Teste de Fogo, os cozinheiros se enfrentam, em grupo ou individualmente, para garantir uma vantagem, que pode ser até mesmo uma imunidade. O Desafio de Eliminação é a última oportunidade para garantir a continuidade ou não de um participante no jogo.



As gravações da segunda temporada do Top Chef tiveram início em março, mas precisaram ser interrompidas devido à pandemia do coronavírus e à necessidade do isolamento social. O reality voltará a ser gravado a partir do dia 25 de julho. Os participantes, que são os mesmos selecionados daquele período, passarão por todos os protocolos de segurança para voltarem à disputa, não só no cenário da cozinha como no confinamento do programa.

Entre os participantes estão os baianos Luciana Berry, 39 anos, que mora em Londres, e Taty Albano, 37, que mora em Salvador.