MasterChef de cara nova: Helena Rizzo é a nova jurada do reality

Fãs do MasterChef Brasil já estão na contagem regressiva. Na próxima terça, às 22h30, o reality de gastronomia da Band estreia sua edição 2021, retomando o formato original com 23 participantes vindos de vários estados e um eliminado a cada semana,. Pra quem não lembra ou não acompanha a disputa, ano passado, por conta da pandemia, promovia rodadas semanais – cada uma com um vencedor.

Além de não ter tido o mesmo impacto, a última edição também marcou a saída de Paola Carosella, que cede lugar à chef Helena Rizzo, que vem se juntar aos jurados Erick Jacquin e Henrique Fogaça e à apresentadora Ana Paula Padrão. “Sou muito movida a desafios e coisas novas, por isso vi no MasterChef a oportunidade de fazer parte de um programa na TV aberta e conseguir me comunicar mais com o público. Às vezes, a gastronomia fica dentro de uma bolha, é bacana poder ter essa abertura e esse panorama do Brasil que o talent show proporciona”, afirma Helena Rizzo, que traz na bagagem várias premiações e passagens por realities do GNT.

No evento de apresentação da nova edição, Helena contou que deu um friozinho na barriga entrar no time, mas que já está adaptada. “Me considero uma pessoa séria na cozinha, gosto de qualidade e concentração. Sou exigente e falo as coisas que têm de ser ditas, mas também acredito que a culinária tem a ver com afeto, amor e alegria”, enfatiza.

A baiana Cristina, de 51 anos, está na disputa (Foto: Divulgação)

Diretora da atração, Marisa Mestiço destaca que a temporada será repleta de surpresas, mas com tudo o que o telespectador sempre gostou de ver na tela da Band. Ela cita, por exemplo, a volta de ex-participantes. Daphne e Eduardo, que se aventuraram no MasterChef Júnior em 2015 e Heitor, Juliana A. e Renato, que estiveram na edição do ano passado, buscam uma nova chance. Duas baianas estão no time: Raquel, 35 anos, e Cristina, 51.

Diante da pandemia, os protocolos de segurança recomendados pela OMS (Organização Mundial da Saúde) foram reforçados. Pela primeira vez na história do programa, os participantes ficaram confinados em um hotel em São Paulo antes e durante as gravações com o objetivo de preservar os competidores. Além disso, o programa ganhará um novo cenário, com as bancadas totalmente reformuladas.

Muitos convidados ilustres vão passar pela edição deste no ano. Pessoas que são destaque em suas respectivas áreas, mas que têm uma relação de amor pela gastronomia. O público vai conhecer o lado cozinheiro de grandes artistas brasileiros, como o sambista Diogo Nogueira e a sertaneja Naiara Azevedo, que vão dividir as panelas com os participantes. Fabiano Menotti, Zeca Camargo, Duda Beat e Felipe Titto são alguns dos outros famosos que já participaram das gravações.

Além do troféu, grande símbolo do melhor cozinheiro amador do país, a SumUp vai oferecer ao vencedor de cada prova individual um prêmio de mil reais. A empresa também vai rechear a conta do melhor cozinheiro da temporada com R$ 300 mil. O grande campeão ainda terá a oportunidade de fazer um curso de técnicas tradicionais da culinária francesa na Le Cordon Bleu Brasil. O segundo colocado também ganhará um curso de habilidades e técnicas da pâtisserie.

O MasterChef Brasil terá transmissão simultânea no Portal da Band e no aplicativo BandPlay. A partir de 9 de julho, a atração também será exibida toda sexta-feira, às 19h40, no canal Discovery Home & Health.