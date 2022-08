Match perfeito: tendências de cores podem migrar da decoração para as roupas

Já imaginou se inspirar na cor da parede do quarto ou da sala para montar seu look? Pois saiba que isso é muito possível. As cores anualmente escolhidas pelas empresas de pigmentos levam em consideração pesquisas globais de tendências. Elas representam o desejo do momento. Cada uma delas reflete um significado, que pode ser, por exemplo, aconchego, vitalidade, espiritualidade, conexão com a natureza ou ousadia. Embarcando nessa ideia para esse editorial, usamos como base as tintas lançadas pela Suvinil com os tons do ano. A cartela de cores, batizada de Revela 2022, cria moods renovadores para os ambientes e podem muito bem influenciar suas escolhas no guarda-roupa. Buscamos peças que se aproximassem ao máximo dos matizes presentes nas paredes e brincamos com tom sobre tom, criando looks monocromáticos sem monotonia. Apostar em uma produção toda em uma palheta traz informação de moda atualizada e elegância, a dica é misturar texturas e usar até brilho. Demos a cada look o nome da tinta usada no ambiente onde foi fotografado. Vem conferir!

Fotos Renato Santana (@renatosantanasantos) Produção de moda Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1) Beleza Tom Moreira (@tom. moreiramakeup) Modelo Kalline Zins (@kallinezins)da agência 40 graus Bahia (@40grausbahia) Agradecimento Suvinil (@tintas_suvinil) Todos os looks são da The finds (@thefinda), exceto os sapatos e acessórios que estão disponíveis na Abx Contempo (@abxcontempo)

Cheiro-verde

O tom esverdeado mais saturado remete à tranquilidade da natureza e combina bem com uma produção mais sofisticada como esse combo de blazer com vestidinho de paetês. Nos pés uma sapatilha em verde mais intenso.

Pétala laranja

Profunda e energética, essa cor é pura animação. Pedia uma produção ousada, com top de biquíni (use além da praia!) e calça de alfaiataria. Bolsa e salto arrematam.

Iogurte de moda

O rosa é uma das grandes apostas do ano, vale usar da cabeça aos pés. Elegemos um conjuntinho bem fresh, e, para acender ainda mais, argola e salto em uma gama chamativa.