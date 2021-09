Matrix: Resurrections ganha primeiro trailer; saiba no que prestar atenção

A Warner divulgou nesta quinta (0) o trailer oficial de Matrix Resurrections, o quarto filme da franquia criada pelas irmãs Wachowski, que definiram um gênero cinematográfico. Neste novo capítulo, dirigido apenas por Lana Wachowski, os atores Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss aos icônicos heróis Neo e Trinity. A estreia nos cinemas será em 16 de dezembro de 2021.

Veja o trailer:

"Muitas das ideias que Lilly e eu exploramos há 20 anos sobre nossa realidade são mais relevantes agora. Estou feliz de ter esses personagens de volta na minha vida", diz Lana Wachowski, que assina sozinha a direção do quarto Matrix

Saiba em quais detalhes prestar atenção

O trailer se inicia com um Neo que voltou a se identificar como Thomas Anderson em um consultório psiquiátrico, sendo atendido pelo personagem de Neil Patrick Harris. Ele conta que teve sonhos que "não eram apenas sonhos", e cogita estar louco.

Os "sonhos" eram sua vida após tomar a pílula vermelha.

O filme escrito e dirigido por Lana Wachowski, é claro, tem muito a explicar —por exemplo, como e por que Neo e Trinity estão vivos. Com sorte, podemos arrancar algumas especulações da primeira prévia.

Verdade ou ilusão?

Antes da cena no consultório, a primeira imagem do trailer mostra uma paisagem de São Fracisco, com uma paleta de cores que se assemelha à ultima cena de "Matrix Revolutions". Junto à trilha sonora incômoda, isso possivelmente indica que estamos de volta dentro da Matrix.

Quando Neo está no consultório, vimos um gato preto caminhando sobre uma mesa. No primeiro filme, Neo vê um gato no hotel e tem a estranha sensação de déjà vu. Na ocasião, Trinity explica que déjà vus simbolizam uma 'falha na Matrix', e que algo está sendo mudado.

O reencontro

Thomas/Neo encontra Trinity, e quando os dois apertam as mãos, uma conexão instantânea parece tomá-los de súbito. Eles não se reconhecem de imediato, mas a situação logo muda.

Pílula azul

Se no primeiro filme Neo escolheu tomar a pílula vermelha e acordar para a realidade, aqui o vimos ingerindo várias pílulas azuis. Isso sugere uma escolha de viver na ignorância dentro da Matrix. Então, ele encara profundamente os próprios olhos no espelho.

Siga o Coelho Branco

A frase de "Alice no País das Maravilhas" que foi seminal para o destino de Neo no primeiro filme ressurge aqui de outra forma, quando Thomas encontra uma mulher (Priyanka Chopra) que carrega uma cópia do livro de Lewis Carroll.

Hora de Voar

Em seguida, Neo encontra alguém que se parece muito com Morpheus, mas provavelmente não é o mesmo Morpheus que conhecíamos da trilogia original —Laurence Fishburne, seu intérprete, não foi convidado para o novo filme. Mas as aparências lembram.

Aqui, vimos Yahya Abdul-Mateen II com um sobretudo e óculos, oferecendo duas pílulas a Neo. Será que o ator de "Candyman" (2021) esteja interpretando uma versão mais nova, ou diferente, do Morpheus?

E, seguindo na metáfora do Coelho Branco, Neo encontra a personagem de Jessica Henwick no alto de um prédio. Ela tem uma tatuagem de um coelho no ombro e cabelos azuis, e diz:

Você precisa voar

A partir de então, Neo parece "acordar", e o trailer alterna entre montagens rápidas de máquinas controlando humanos, naves viajando pelas ruínas de Zion, uma luta de kung-fu entre Neo e o personagem de Yahya, explosões e uma batalha numa estação abandonada de metrô.

Depois de tudo isso, a prévia se encerra de uma forma um tanto autorreferente. Neo surge frente a frente com o personagem de Jonathan Groff, novamente em um escritório. Groff diz a última fala, sem muito rodeio:

Isso sugere que "Matrix Ressurrections" seja um reinício da franquia, que atualiza os temas e ameniza a recepção morna das duas sequências.

A trilogia, que arrecadou mais de US$ 1,6 bilhão em bilheteria, se encerrou com a paz selada, e humanos tinham a opção de deixar a Matrix de vez. No entanto, Neo e Trinity morrem. Agora, o trailer conta que a história não é bem assim. De alguma forma, os dois aparentemente são levados de volta para a Matrix.