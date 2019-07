Maurílio olha previsão do tempo antes de decisão na Juazeirense

Que detalhes decidem jogos e campeonatos não é novidade para ninguém. O futebol tem vários exemplos para atestar essa superstição: a bola que desvia e mata o goleiro, o vento que auxilia numa curva, o desarme perfeito na hora exata do atacante que tinha tudo para fazer um gol.

No futebol profissional e de alto nível outros detalhes ainda precisam ser levados em consideração. Alimentação, sono, psicologia e todos os mínimos detalhes do ser humano são cuidados pelos clubes para que seus atletas consigam entregar tudo que têm de melhor dentro de campo. Técnico da Juazeirense, Maurílio Silva sabe muito bem de toda essa história: até por isso está de olho até na previsão do tempo para o município catarinense de Brusque.

É lá onde o Cancão de Fogo fará o jogo mais decisivo de sua temporada contra o time que carrega em sua certidão o nome da cidade. O Brusque tem a segunda melhor campanha geral da Série D e por isso todo cuidado é pouco.

Com experiência no futebol do sul adquirida em sua época como atleta, Maurílio sabe que os jogadores, acostumados com a calorosa Juazeiro, podem sentir a mudança brusca de temperatura jogando em pleno inverno sulista.

“Eu joguei no Paraná e tive alguns jogos em Santa Catarina contra Joinville e Avaí em momentos de frio. Joguei muito tempo também no Juventude, no Grêmio, onde peguei frios intensos, com jogos a 1°C, 2°C, 3°C”, revelou Maurílio Silva.

O treinador explica que para segurar a situação adversa é preciso se desdobrar: além de um bom aquecimento, ele garante que quer manter seus jogadores pilhados dentro de campo para não "esfriar o corpo" e se manterem sempre concentrados.

Maurílio tem apenas dois jogos à frente da Juazeirense. Até aqui, soma um empate em 0x0 contra o Iporá nas oitavas e a vitória contra o próprio Brusque conquistada na última segunda-feira (15). Logo em seu terceiro jogo, pode conquistar um resultado histórico para o Cancão, que busca o segundo acesso de sua história.

“Tenho acompanhado [a previsão do tempo]. Vai estar intermediário e acredito que os atletas não vão sentir. Se bem que para o nordestino 14°C já é muito frio. Mas estamos prontos para superar. Nossa preocupação maior é o adversário”, ponderou o treinador.

Conseguir o acesso é fundamental para o calendário da Juazeirense no próximo do ano. O time do norte do estado não conseguiu pontuação suficiente no Campeonato Baiano para beliscar uma vaga na próxima edição da Série D de 2020. Ou seja: caso não consiga o acesso, não terá um calendário nacional após o fim do próximo estadual.

Juazeirense e Brusque se enfrentam no próximo domingo (21) às 16h no estádio Augusto Bauer. O time baiano precisa de um simples empate para garantir uma vaga na Série C de 2020. Caso perca por um gol de diferença, decide o acesso nos pênaltis.

*supervisão do subeditor Miro Palma