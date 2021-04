Max Verstappen vence corrida maluca em Ímola; Hamilton fica em 2º

O GP da Emilia-Romagna de Fórmula 1 foi uma verdadeira corrida maluca. A promessa de chuva se cumpriu e a pista molhada causou vários incidentes, incluindo escapadas, batidas e até uma bandeira vermelha. No meio do caos, Max Verstappen foi quase perfeito e venceu a prova em Ímola, na Itália, neste domingo (18).

O holandês fez uma ótima largada, conseguiu uma linda ultrapassagem sobre o pole Lewis Hamilton, e conquistou sua 11ª vitória da carreira. O heptacampeão terminou em segundo e o jovem britânico Lando Norris, da McLaren, completou o pódio.

O piloto da RBR deu o troco em Hamilton, que venceu o GP do Bahrein, na abertura da temporada. Com uma manobra ousada no começo da corrida, ele saiu da terceira posição para ganhar a liderança, superando o britânico da Mercedes.

O heptacampeão, aliás, cometeu alguns erros na prova. O pior deles na volta 31, quando tentava passar um retardatário. Lewis acabou tocando a asa dianteira no guard rail, teve dificuldade para retornar à pista e acabou caindo para a nona posição.

Mas, logo na sequência, o britânico foi beneficiado por uma bandeira vermelha e protagonizou uma corrida de recuperação notável, alcançando a segunda colocação. Ainda garantiu um ponto extra por ter feito a volta mais rápida e se manteve na liderança do campeonato com 44, um a mais que Verstappen, o vice-líder.

A interrupção, na volta 34, se deu após uma batida forte entre George Russell e Valtteri Bottas. Os dois se enroscaram e abandonaram a prova. Saíram sem ferimentos dos carros, mas trocaram xingamentos. Russell, aliás, foi tirar satisfação com Bottas e chegou a dar um tapa no capacete do finlandês.

Após cerca de 30 minutos, a corrida foi retomada. A partir da relargada, Hamilton brilhou, empilhou ultrapassagens e conquistou o segundo lugar. "Do meu lado, não foi o melhor dos dias. A primeira vez que cometi um erro em muito tempo, mas estou grato por ter sido capaz de trazer o carro para casa hoje", comentou o britânico.

Norris, com um ótimo desempenho, subiu ao pódio pela segunda vez na carreira e foi eleito o piloto do dia. A quarta e a quinta colocações ficaram com os carros da Ferrari, com monegasco Charles Leclerc e o espanhol Carlos Sainz, respectivamente.

Nicholas Latifi e Mick Schumacher também bateram, mas o filho do heptacampeão mundial conseguiu terminar a corrida.

A Fórmula 1 retorna daqui a duas semanas, no dia 2 de maio, com o GP de Portugal, no autódromo de Algarve.