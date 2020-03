'Me senti traído', diz Victor Hugo sobre brigas no BBB20

Eliminado do BBB20 com mais de 85% dos votos, Victor Hugo disse que se sentiu traído durante as brigas que aconteceram no último fim de semana no programa. Em participação no Mais Você, ele disse que achava que Prior tinha influência nos conflitos.

“Eu estava conversando com o Prior e ele percebeu, na minha opinião, uma oportunidade de inflamar contra uma pessoa que era inimiga dele, que era a Gizelly, e ele sabia que ela era a minha melhor amiga. Ele jogou uma informação, ela acreditou, o que me deixou muito chateado", lembrou.

O psicólogo disse que ficou chateado e decepcionado com Gizelly. "Eu fiquei: 'como assim você está acreditando no seu inimigo?' (...) Eu me senti muito traído", afirmou.

O ex-BBB disse ainda que não conseguiu ser ele mesmo dentro da casa. "Só que com o tempo as pessoas não me davam oportunidade de abrir, de ser quem eu era. Eu estou muito feliz com tudo que aconteceu na casa, porque tudo era um sonho para mim, mas eu sinto que não consegui ser eu de verdade. Não consegui ser simpático o suficiente tanto quanto sou aqui fora".

Victor revelou que ficou assustado ao ser chamado de falso pelas pessoas da casa. "As pessoas só me acusavam, acusavam, e teve um momento que percebi que polarizou a casa. Ficou um grupo de um lado e outro, do outro, e eu não concordava com as ações nem de um grupo ou de outro", explicou.

Sobre a briga com Manu, o ex-BBB disse que foi uma rede de mentiras. "Era uma mentira que fizeram em cima de outra mentira".