Medeia Negra realiza as últimas apresentações gratuitas no Subúrbio

O espetáculo baiano Medeia Negra, monólogo da atriz Márcia Limma, encerra a temporada gratuita em Salvador com apresentações em Coutos e Bonfim, nos dias 14 e 16 de abril. A programação integra o projeto Curto Circuito de Teatro, da Prefeitura de Salvador, que promove a circulação de oito espetáculos pelos teatros e espaços culturais da cidade. Em cena, a montagem apresenta uma adaptação do mito clássico para os contornos reais do corpo e voz de uma mulher negra que lida com as opressões da sociedade.

Após cinco anos em circulação no país e no exterior, é a primeira vez que o espetáculo será encenado em centros culturais periféricos com acesso gratuito. Na sexta-feira (14), o espetáculo acontece no Espaço Cultural Boca de Brasa - Subúrbio 360º, em Coutos. E no domingo (16), a peça será no Teatro SESI Casa Branca, em Itapagipe. As apresentações acontecem às 19h, com ingressos distribuídos no local.

O solo encenado por Márcia Limma expõe as opressões da mulher negra em diferentes lugares de fala e tempos históricos, como um grito contra a estrutura social. O espetáculo é fruto de pesquisa no Mestrado em Artes Cênicas na Ufba e envolveu mulheres em situação de encarceramento no maior complexo penal de Salvador. As internas participaram das oficinas teatrais conduzidas pela atriz e escreveram cartas para a personagem Medeia, após estudar diferentes versões do mito.

A dramaturgia de Medeia Negra valoriza as emoções e desejos registrados nessa troca de cartas, assim como referências do dia-a-dia das mulheres participantes das oficinas.

“São histórias de uma Medeia que foi enegrecida a partir dessa convivência. É um espetáculo político forte, e vai ser potente levar este manifesto contra o racismo e o machismo para a periferia de Salvador”, diz Márcia. A intenção é provocar o público a refletir sobre o seu lugar na desconstrução dos mitos patriarcais e estruturas racistas.

A montagem é dirigida por Tânia Farias, e estreou em Salvador em 2018, com produção do Grupo VilaVox. Durante a pandemia, Medeia Negra foi visto por mais de 6 mil pessoas de todo o País em formato online pela plataforma SESC Em Casa. O espetáculo também foi apresentado em festivais no Uruguai, Alemanha e Portugal, além de São Paulo, Ceará e em cidades do interior da Bahia. Em 2018, a montagem foi listada como um dos espetáculos nacionais mais importantes do ano pela revista Bravo. No ano seguinte, Márcia Limma foi indicada ao Prêmio Braskem de 2019 na categoria melhor atriz.

Veja a programação do Curto Circuito até 16 de abril:

SEXTA-FEIRA (14) – 19H

– Teatro Gregório de Mattos (Centro) - Das Coisas Dessa Vida, com Ricardo Fagundes

– Espaço Boca de Brasa – Subúrbio 360 (Coutos) Medeia Negra, com Marcia Limma

SÁBADO (15) – 19H

– Espaço Boca de Brasa – SESI Itapagipe (Itapagipe) - A Filha da Monga, com Zeca de Abreu

– Espaço Boca de Brasa – CEU de Valéria (Valéria) - Das Coisas Dessa Vida, com Ricardo Fagundes

– Espaço Boca de Brasa – Cajazeiras (Mercado de Cajazeiras) - En(cruz)ilhada, com Leno Sacramento

DOMINGO (16) – 19H

– Espaço Boca de Brasa – SESI Itapagipe (Itapagipe) Medeia Negra, com Marcia Limma