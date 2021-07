Mega-Sena acumulada deve pagar prêmio de R$ 40 milhões neste sábado

O Concurso 2.389 da Mega-Sena pode pagar neste sábado (10) um prêmio de R$ 40 milhões a quem acertar sozinho as seis dezenas. O sorteio será realizado a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa, além do Internet Banking para clientes do banco. O valor de uma aposta simples é R$ 4,50.

O sorteio será transmitido ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa - Facebook e Canal Caixa no youtube.

Caso um apostador acerte sozinho as seis dezenas, receberá R$ 96 mil no primeiro mês, se o prêmio for aplicado na poupança. Com o dinheiro, poderá também adquirir 57 imóveis, no valor de R$ 700 mil cada.