Meia do Goiás é baleado durante confusão em boate de Goiânia

O jogador Henrique Lordelo, do Goiás, foi baleado na noite da última sexta-feira (10), após uma confusão em uma boate em Goiânia.

O jogador de 21 anos foi atingido por dois disparos. Ele foi encaminhado para o hospital e recebeu alta neste sábado (11). De acordo com o Goiás, o meia passa bem.

O alviverde, no entanto, preferiu não se pronunciar sobre o ocorrido. O clube vai aguardar o fim das investigações para se manifestar. Além de Henrique, o volante Nathan também estava na boate, mas não sofreu ferimentos.

Henrique Lordelo tem 21 anos e iniciou a carreira nas categorias de base do Flamengo. Ele está no Goiás desde 2019 e no ano passado recebeu a primeira chance na equipe principal. Na atual temporada, o meia não conseguiu muito espaço e tem ficado fora dos jogos na Série B.