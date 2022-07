Meia do Milan é confundido com bandido e é abordado pela polícia

O volante francês Tiemoué Bakayoko, do Milan, passou por uma situação constrangedora ao ser confundido por policiais com um suspeito envolvido em um tiroteio. O caso aconteceu em Milão, na Itália, e o vídeo que começou a circular nas redes sociais nesta segunda-feira (18) mostra Bkayoko sendo abordado pela polícia.

As imagens mostram o jogador de 27 anos fora do carro com as mãos na viatura policial enquanto é revistado por um agente e tem seus bolsos esvaziados. Outros dois policiais apontam as armas para dentro do carro de onde o volante parece ter saltado, o que indica que havia outra pessoa acompanhando o volante do Milan.

Em outro momento do vídeo, é possível ver que Bakayoko parece argumentar com o policial que o revista e outro que se aproxima da viatura. A policial que apontava a arma passa a abrir as portas do carro onde estava o jogador.

O jornal italiano La Gazzeta dello Sport afirmou que o caso aconteceu há duas semanas, mas só agora as imagens circularam nas redes. O veículo informou que a polícia procurava por um suspeito de ter participado de um tiroteio que aconteceu entre cidadãos senegaleses, motivado por tráfico de drogas.

Bakayoko estava dentro de um carro SUV preto, como indicava a descrição da polícia. Nem o atleta nem o Milan não se pronunciaram sobre o caso nas redes sociais oficiais.

Veja o vídeo que flagra o momento da abordagem