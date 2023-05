Messi troca treino do PSG por dia de diversão na Arábia Saudita

A relação entre Lionel Messi e o Paris Saint-Germain se deteriora a cada dia que passa. O atacante argentino faltou ao treino desta quarta-feira (3), por estar em viagem, na a Arábia Saudita, e vem se afastando do clube francês, com o qual tem contrato somente até o fim de junho. O jogador é alvo de diversas especulações sobre o seu futuro.

Longe de Paris, Messi não se reapresentou nesta quarta, no CT do PSG, após dia de folga para o elenco na terça. A atividade contou com todos os jogadores em boas condições físicas, incluindo medalhões, como Kylian Mbappé e Sergio Ramos, além do zagueiro brasileiro Marquinhos.

Messi viajou para a Arábia Saudita na segunda, dia de treinos no PSG. A ausência, provocada pela viagem não autorizada pelo clube, rendeu uma suspensão de duas semanas ao argentino, segundo a imprensa francesa. Assim o atacante se tornou desfalque nas duas próximas rodadas do Campeonato Francês. Ele não poderá entrar em campo contra o Troyes, no domingo, e o Ajaccio, no dia 13.

Na prática, Messi vai perder dois dos últimos cinco compromissos que o PSG tem até o final da temporada europeia. O time disputa apenas o Campeonato Francês nesta reta final e lidera a tabela, com cinco pontos de vantagem sobre o vice-líder Olympique de Marselha. Nem o clube e nem o jogador confirmaram a suspensão.

Messi tem contrato com o governo saudita, pelo qual atua como garoto-propaganda do turismo do país. Nas redes sociais, o argentino aparece sorridente em fotos com sua família passeando por Riad, a capital saudita.

Também pelas redes sociais, o ministro do turismo da Arábia Saudita, Ahmed Al Khateeb, publicou fotos do atacante no país. "Messi e sua família se deliciaram com uma grande seleção de cozinha internacional e uma luxuosa experiência de compras em #ViaRiyadh, seguida de uma tarde divertida de jogos, experiências de realidade virtual e um grande momento para a família no Riyadh City Boulevard", escreveu o saudita.

Messi & his family treated themselves to a delightful selection of international cuisine & a luxurious shopping experience in #ViaRiyadh followed by a fun-filled afternoon of games, VR experiences, & quality family time at Riyadh City Boulevard. #WelcomeMessi pic.twitter.com/3O6gRQEN4h — Ahmed Al Khateeb أحمد الخطيب (@AhmedAlKhateeb) May 2, 2023