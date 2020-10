Messi x CR7: Juve e Barça caem no mesmo grupo da Champions

Pela primeira vez na história da Liga dos Campeões, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo se enfrentarão já na fase de grupos. Nesta quinta-feira (1º), durante o sorteio da Champions, em Genebra, na Suíça, o Barcelona caiu no Grupo G, que tem como cabeça de chave a Juventus.

Os dois craques já se enfrentaram outras vezes na competição, mas nunca tão cedo. Em 2007/08, CR7 se deu melhor, quando seu então time, Manchester United, bateu o Barcelona, de Messi, nas semis. Na temporada seguinte, em 2008/09, foi a vez do craque argentino dar o troco: fez um dos gols que garantiu o título dos catalões em cima do clube inglês.

Os dois também se encontraram em 2010/11, quando Cristiano Ronaldo já estava no Real Madrid. Foi pela semifinal e, mais uma vez, o Barça venceu, com direito a dois gols de Messi na ida. A Champions tem, ao todo, duas vitórias para o argentino, dois empates e uma vitória para o português. O Grupo G conta, ainda, com o Dínamo de Kiev e o húngaro Ferencvaros.

Em outras competições de clubes e em seleções, os astros já se enfrentaram 35 vezes, com 16 vitórias de Messi, nove empates e 10 vitórias de Cristiano Ronaldo. Eles, porém, não duelam pelos seus times desde junho de 2018, antes do português ir para a Juventus. O último confronto, entre Barça e Real Madrid, terminou em 2x2.

Finalistas da última edição da Liga dos Campeões, Bayern e Paris Saint-Germain também vão encarar peixes grandes na fase de grupos. O atual vencedor pegará o Atlético de Madrid no Grupo A, que também tem o austríaco Salzburg e o Lokomotiv Moscou.

Já o time francês reencontrará o Manchester United no Grupo H, após a eliminação sofrida há dois anos nas oitavas. Na chave, está ainda o RB Leizpig, eliminado pelo PSG na semifinal passada, além do Istanbul Basaksehir.

Maior vencedor da Champions, o Real Madrid terá a Inter de Milão como rival do Grupo B. Borussia Mönchengladbach e Shakhtar Donetsk completam a chave.

A fase de grupos começará no dia 20 de outubro, com a sua última rodada prevista para os dias 8 e 9 de dezembro. Já a final está marcada para 29 de maio, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia.

Datas dos jogos

1ª rodada: 20 e 21/10

2ª rodada: 27 e 28/10

3ª rodada: 3 e 4/11

4ª rodada: 24 e 25/11

5ª rodada: 1 e 2/12

6ª rodada: 8 e 9/12

Inicialmente, a Liga dos Campeões não terá torcedores nas arquibancadas. Porém, a presença de público nos estádios poderá ser liberada pelas autoridades locais de acordo com a situação da pandemia do coronavírus. A depender do número de casos da covid-19 em cada país, é possível também que as partidas sejam realizadas em campos neutros.

Confira os grupos da competição na temporada 2020/2021:

Grupo A: Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Salzburg e Lokomotiv Moscou.

Grupo B: Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Inter de Milão e Borussia Mönchengladbach.

Grupo C: Porto, Manchester City, Olympiacos e Olympique de Marselha.

Grupo D: Liverpool, Ajax, Atalanta e Midjtylland.

Grupo E: Sevilla, Chelsea, Krasnodar e Rennes.

Grupo F: Zenit, Borussia Dortmund, Lazio e Brugge.

Grupo G: Juventus, Barcelona, Dínamo de Kiev e Ferencvaros.

Grupo H: PSG, Manchester United, RB Leipzig e Istanbul Basaksehir.