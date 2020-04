Mestre do Sabor: sem plateia mas com o mesmo tempero

Os telespectadores já estão se acostumando com a nova rotina da televisão em tempos de pandemia. Com exceção dos telejornais, poucos são os programas que têm produção ao vivo. Na Globo, com exceção do Big Brother, que acabou na segunda-feira, vemos um festival de reprises ou de formatos mistos, como o Encontro com Fátima, que voltou na semana passada à programação, sem plateia e com interações online.

Neste contexto, a segunda temporada do reality Mestre do Sabor chega quase como um manjar. Sobretudo quando outras competições de gastronomia, como o Master Chef (Band) e o Cozinheiros em Ação (GNT) não têm data para retornar.

O programa apresentado pelos chefs Claude e Batista estreia amanhã na Globo, após a novela Fina Estampa. E na sexta ganha reprise no GNT, às 22h, seguindo o calendário mais ou menos previsto, mas com algumas modificações.

Claude Troisgros explica que quando começaram as gravações ainda estava tudo dentro do planejado: plateia presente, convidados e os três mestres que orientam os candidatos: o português José Avillez, a paraibana Kátia Barbosa e o mineiro Léo Paixão – os mesmos da primeira edição.

“Logo depois, precisamos abrir mão da plateia. Em seguida, o Zé compartilhou conosco que precisaria retornar à Portugal, devido à pandemia. Precisava estar ao lado dos seus funcionários e família naquele momento. Ficamos tristes, mas conseguimos resolver essa questão de uma forma feliz, com uma passagem de bastão dele para o chef carioca Rafael Costa e Silva, que também é muito querido por todos nós, além de ser um chef igualmente talentoso”, explica Claude.

Outra novidade é a entrada no time da apresentadora Monique Alfradique, que mostrará os bastidores. A produção correu com a gravação, mas Claude garante que o programa segue com a mesma tensão que garantiu uma audiência de mais de 38 milhões de expectadores no ano passado. “As provas estão bem dinâmicas e o programa está carregado de emoção, como da primeira vez”, diz o chefe. Batista pondera que está sentindo falta “de conversar com a plateia, ver as reações diante dos ingredientes que os chefs estão cozinhando”, mas entende que foi a melhor decisão, pensando em todos.

Bom, para quem está no estúdio talvez o calor da plateia faça falta mas para quem está em casa pouco importa. O foco está mesmo na habilidades dos chefs e nas delícias que saem de cada rodada.

Na nova temporada, 18 chefs serão selecionados para participar da competição, que terá sete etapas (veja ao lado). A avaliação dos pratos continua sendo às cegas e os participantes têm acesso ao mercado sempre antes de cada provas. Serão quatro finalistas e o vencedor levará o prêmio de R$ 250 mil.

Léo Paixão, Kátia Barbosa e José Avillez são os mestre que orientam os candidatos (Foto: Camila Maia/TV Globo)

Quarentena

Sobre a quarentena, Claude disse que está no Rio, com a esposa e seus enteados. "Falo com meus filhos e netos por vídeo. Tenho passado muito tempo na cozinha, que é o que realmente gosto de fazer e tenho feito alguns vídeos com receitas. Temos aproveitado o tempo em família", disse o chefe, que aconselha aos cozinheiros de plantão a experimentarem novos prato e a buscarem receitas fáceis e possíveis de fazer com o que se tem em casa. " Eu costumo dizer que cozinhar é amor, portanto é preciso que seja um momento feliz, agradável. Como uma terapia", resume. Para se inspirar, basta dar uma olhada nas lives que Claude tem feito pelo menos uma live por semana.





Etapas do Mestre do Sabor

1. Prato de Entrada - Chefs profissionais disputam uma das 18 vagas, preparando um prato que será avaliado pelos mestres. Cada mestre ficará com seis chefs em seu time.

2. Na Pressão - Na primeira etapa, os times executam um menu de três pratos, que serão avaliados por Claude e Batista. O melhor time estará imune para a semana seguinte. Na segunda, os dois times restantes disputam. Podem sair um ou dois chefes.

3. Duelos - Mata-mata entre os chefs. Os vencedores seguem na competição e os demais vão para a fase de repescagem, no programa seguinte

4. Repescagem - Os chefs que perderam os duelos fazem uma prova individual. Os três melhores disputam uma prova. Quem vencer, retorna.

5. Na Peneira - Na primeira prova, os chefs competem para garantir a imunidade. Os três melhores vão para a semifinal.

6. Semifinal - A primeira prova terá cinco chefs. Claude avalia e salva dois, que se tornam finalistas. Na segunda, os mestres avaliam os pratos de três chefs: um é eliminado.

7. Final - São duas etapas. Na primeira, quatro chefs cozinham e dois seguem na disputa. Na segunda, quem vencer é o novo Mestre do Sabor.