Michael Jordan já ganhou R$ 37 milhões com ida de Messi ao PSG

A ida de Lionel Messi ao Paris Saint-Germain foi histórica para o futebol internacional. E, além de ser muito comemorada pelos torcedores do time francês, a contratação também foi ótima para Michael Jordan, um dos maiores ícones da NBA. Desde que o argentino chegou à França, o americano embolsou cerca de 6 milhões de euros (R$ 37,1 milhões).

Ficou confuso com o 'rolé aleatório'? É que o ex-jogador de basquete é proprietário da marca esportiva Air Jordan, que está estampada no uniforme do PSG. Segundo o jornal português A Bola, um acordo entre o astro e a Nike prevê um pagamento de 5% em cima do valor da venda de cada camisa oficial do clube francês.

Na última semana, foram vendidas milhares de camisas com o nome de Messi estampado nas costas, somando mais de de 120 milhões de euros (R$ 742,5 milhões).

O valor deve seguir aumentando, visto que o astro argentino sequer estreou pelo PSG na temporada. O primeiro jogo dele pode acontecer no fim do mês, o que deve alavancar ainda mais a procura pela camisa.

Para Michael Jordan, o acerto do clube com Messi caiu como uma luva. Isso pois, segundo a revista Forbes, a lenda da NBA teve queda de mais de 20% em sua fortuna no ano passado, passando de 2,1 bilhões de euros para 1,6 (de R$ 12,9 bilhões para R$ 9,9 bilhões).