Michelle Bolsonaro lamenta morte de empresário no Horto: 'Sua dor é nossa'

A primeira-dama Michelle Bolsonaro desejou sua solidariedade aos familiares do empresário Elton Gonçalves Campelo, 35 anos, morto pela namorada em um apartamento de luxo no Horto Florestal, em Salvador. A suspeita da Polícia Civil é que a namorada dele, Isabela Valença, 33 anos, tenha matado Elton e se suicidado em seguida.

Nas redes sociais, a primeira-dama fez seu comentário em um post com o depoimento da irmã do empresário, a médica Priscilla Campelo, que falou da perda do irmão.

"Meu irmãozinho caçula, meu padrinho de casamento e padrinho dos meus filhos! Eltinho para os amigos, Ton para a família, Titiquinho para as irmãs e Dindão para os sobrinhos. Menino de sorriso largo e contagiante, forte, corajoso, amigo e amado por todos, apaixonado pela vida e pela família, agregador, cheio de projetos em andamento! Meu coração está despedaçado! De maneira cruel, covarde, egoísta, dormindo e sem chance de se defender, te tiraram de nós! Ton, me perdoa por não ter conseguido perceber algum sinal do que estava por vir! Mas eu acredito em justiça Divina", escreveu Priscila, que agradeceu as mensagens e apoio de amigos e familiares. "Ainda não tenho condições de respondê-las. Obrigada a todos que estiveram presente hoje (ontem) no Jardim da Saudade, meus familiares (não sei o que seria de nós sem vocês!!!), amigos do meu irmão (parecia um oceano), amigos dos meus pais, amigos da minha irmã. Um obrigada especial aos meus amigos de infância", finalizou.

"Pri. Só Deus para dar consolo. Estamos em oração por você e sua família. A sua dor é a nossa dor. Amo você amiga", escreveu Michelle Bolsonaro. Priscila, que é dermatologista, é amiga da primeira-dama.

A mãe de Elton, a decoradora Elza Campelo, também fez um post em homenagem ao filho. "Vai fazer muita falta meu filho amado, meu amigo e companheiro. Um menino alegre, de bem com a vida, amente da natureza. Amigos dos amigos. Amava e era amado por todos. Foi arrancado de nós brutal e covardemente por uma pessoa que acolhemos como se da família fosse, pelas costas, enquanto dormia. Sem chance de se defender. Estamos dilacerados, destroçados. Uma dor que nunca imaginei sentir. Rogo a Deus e a virgem mãe santíssima que te acolha em seus braços e que ela dê o colo que não posso te dar. Te amo, meu filho. Te amo infinito. Sempre sua Dona Elza”, escreveu.

(Foto: Reprodução)

Crime

O crime aconteceu no domingo (10). Elton e Isabela estavam visitando em Salvador, hospedados na casa dos pais dele, no Horto. Elton foi baleado com um tiro na cabeça, assim como Isabela. A arma do crime foi achada ao lado dela.

Elton vivia em Juazeiro e Isabela em Petrolina (PE).