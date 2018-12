'Minha prioridade é voltar ao Vitória', diz Neto Baiano

Um velho conhecido da torcida rubro-negra pode voltar à Toca em 2019. Livre no mercado desde que deixou o CRB, Neto Baiano afirmou que sua prioridade é defender o Vitória na próxima temporada. Em contato por telefone com o CORREIO, o jogador, que está aproveitando as férias com a família, afirmou que soube da sondagem do clube, mas que deixou o assunto nas mãos do seu empresário.

“Eu não tive contato com ninguém, estou deixando para o meu empresário resolver essas coisas. Aproveitei agora para tirar férias com a minha família. Eu estou livre no marcado, recebi ligações de alguns clubes, mas estou deixando tudo com o meu empresário”, disse.

“Eu sempre estou disposto a voltar para o Vitória. É o time do meu coração, o time que eu amo, o time que eu gosto”, continuou Neto, bastante animado.

Aos 36 anos, Neto Baiano garante que está em condições de assumir o comando do ataque do Vitória. Nas quatro vezes que defendeu o Leão, o camisa 9 anotou 84 gols, sendo 52 no Barradão, tornando-se o maior artilheiro do estádio. Este ano, Neto balançou as redes 22 vezes em 53 partidas pelo CRB.



“Eu estou em condições de jogar, de fazer meus gols, de ser artilheiro, de bater os recordes que eu sempre bati no Vitória. Em condições de tudo”, garantiu.

Depois, ainda acrescentou. “Eu sou um cara que não tem histórico de lesões, nunca tive lesão grave e estou em plena forma. Pode ver aí o Ricardo Oliveira (Atlético Mineiro), 39 anos e jogando a Série A... Sempre que eu volto para o Vitória as coisas fluem. Vamos ver aí se Deus vai prevalecer na nossa ida”, garantiu o artilheiro.

Olhar atento

Apesar de ter defendido o CRB nesta temporada, Neto revela que segue atento ao Vitória. Em agosto, ele esteve no Barradão e acompanhou o triunfo vermelho e preto por 1x0, sobre o Atlético-MG, pelo Brasileirão. Na época, Neto chegou a afirmar que iria encerrar a carreira no Leão.

“Eu estava acompanhando o Vitória, estive em um jogo aí no Barradão. Ricardo David (presidente do Vitória) é um amigo meu, desde que ele trabalhava como diretor de marketing. A gente conversou, mas foi uma conversa de amigos, nada mais do que isso. Não chegou a ter proposta não”, explicou.

Questionado se vai manter o tom polêmico em um possível retorno, o atacante garantiu que continua com a língua afiada, principalmente quando o assunto é o rival Bahia. “Sempre vai haver provocação, ainda mais contra um rival. Se for da vontade de Deus eu voltar para o Vitória, vai ter provocação do mesmo jeito. Jogo do Bahia eu nem assisto”, brincou.

Apesar da vontade de Neto em voltar ao Vitória, Antônio Gustavo, empresário do jogador, afirmou que até o momento o interesse do Leão em repatriar o atleta não passou de uma sondagem.



Antes de formar o elenco para 2019, a diretoria do Leão está em busca de um treinador. Depois de encerrar as negociações com Gilson Kleina, o clube estabeleceu prazo até domingo para anunciar o novo técnico. Guto Ferreira foi oferecido.