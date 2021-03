Modelo do Afro Fashion Day assina contrato com agência nacional

Descoberta pelo scouter Vivaldo Marques nas gravações do Fashion Filme do Afro Fashion Day, no final do ano passado, a baiana Thalia Neres, 18 anos, agora é uma das new faces da Way Models, uma das principais agências de modelos do país. A jovem será apresentada ao mercado de moda e publicidade nacional para depois partir para a carreira internacional.

"Eu ainda estou em êxtase com tudo. Apesar de sempre ter sido meu sonho, ainda era uma realidade muito distante. Mas agora eu vou agarrar de vez essa oportunidade e carregar essa missão de levar pro mundo a beleza baiana em nome de todos qua abriram esse espaço para que eu chegasse e também por aquelas que virão depois de mim", afirma Thalia, que foi uma das escolhidas pela seletiva de modelos não-agenciados, realizada pelo Correio através do Tik Tok.

De acordo com Vivaldo, ela vai seguir os passos de uma conterrânea sua, Elisa Braga, que depois de desfilar em 2018 e 2019 no AFD, ganhou o mundo. Recentemente, a modelo participou da Paris Fashion Week, principal semana de moda do mundo, e agora está na Coreia do Sul a trabalho, já com passagem marcada para Londres, onde também vai desfilar na fashion week.

Elisa Braga desfila para a grife Rokh na Paris Fashion Week (Foto: reprodução/Instagram)

"Cerca de 90% das modelos negras do meu casting que hoje estão em São Paulo ou no exterior passaram pelo Afro Fashion Day: Zana, Monique Lemos, Amanda Santana. O evento é responsável por isso", afirma o scouter. "Por muito tempo, a gente não teve visibilidade e hoje eu consigo ver várias de mim estampadas nas revistas, abrindo espaços. E eu quero que as próximas vejam que elas também podem ter esse espaço. Estou muito, muito feliz", ressalta Thalia.

Criado em 2015 pelo jornal Correio, o Afro Fashion Day é um projeto de moda que valoriza o talento dos modelos pretos e a criatividade dos estilistas e designers baianos. Todos os anos, um grande desfile é realizado no Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, aberto ao público.

Em 2019, por conta da pandemia do novo coronavírus, o AFD foi transformado em um fashion filme. Thalia foi descoberta por Vivaldo em uma das locações, no Candeal. O scouter acompanhava o modelo - e ex-pescador - Alesi Falcão, lançado no Afro. "Depois disso, ele assinou com a Mega Model Brasil, de São Paulo, e com a New Madison Models, de Paris.

Assista ao fashion film: https://bit.ly/FASHIONFILMAFD2020