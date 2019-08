Modelo nega affair com Gusttavo Lima: 'jamais teria caso com homem casado'

A modelo Rafaella Kalimann e o cantor Gusttavo Lima (Fotos: Reprodução/Instagram e GShow)

Após o boato de um possível envolvimento da modelo Rafaella Kalimann com o cantor Gusttavo Lima ganhar força entre internautas, a jovem resolveu se pronunciar, para acabar com qualquer dúvida sobre a suposta relação.

Em um comentário feito no Instagram, Rafaella criticou a situação levantada por seguidores dela e do canto. Em resposta a uma seguidora, afirmou: “Moça, é muito sério falar isso de alguém. Você não tem ideia das consequências de uma afirmação errada dessa. Eu jamais teria caso com um homem casado, não faria com uma mulher o que não gostaria que fizessem comigo".

Recentemente, o cantor, que é casado com a modelo Andressa Suita, com quem tem dois filhos, Gabriel e Samuel, anunciou uma pausa na carreira para dedicar mais tempo à família.

Foi nesse momento que os internautas passaram a especular que o real motivo da pausa seria um caso com a Kalimann, que está sempre em rodas de sertanejos famosos.

"Eu não entendo de onde tiraram isso e porque estão falando tanto. Mas isso é a maior mentira. Ele é comprometido e isso é muito sério para mim. Cuidado com o que você tem afirmado”, concluiu a modelo.