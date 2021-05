Mônica Martelli diz que voltou a sorrir graças aos filhos de Paulo Gustavo

A atriz Mônica Martelli reencontrou neste final de semana com Romeu e Gael, filhos dos amigos Paulo Gustavo e Thales Bretas. Foi a primeira vez que ela esteve com os meninos desde a morte do humorista, no último dia 4, aos 42 anos. Os meninos completam 2 anos em agosto.

"Amanhã é meu aniversário e eu ganhei de presente estar com esses dois tesouros, fruto do amor do Paulo Gustavo e Thales. Eles tiveram o enorme poder de trazer meu sorriso de volta. Continuaremos caminhando juntos nessa vida. Podem contar comigo pra sempre", escreveu a atriz, que faz 48 anos nesta segunda (17).

"Esse poder só eles têm. Se agarre a eles, vocês merecem muito sorrir", escreveu a apresentadora Fernanda Gentil. "Que sonho. Você merece. Vocês merecem", comentou também Regina Casé.

Na sexta, Mônica já havia feito uma homenagem a Paulo Gustavo, que virou nome de rua em Niterói, cidade natal do humorista. "Ele tinha tanto orgulho da sua cidade, ele a levou para o cinema, para entrevistas, programas, sempre no coração", disse ela. "Mais bonito ainda saber que a consulta pública foi feita com mais de 34 mil pessoas e mais de 90% foram favoráveis à homenagem. Reconhecimento do grande cidadão niteroiense que meu irmão foi", concluiu.

A placa da rua, no entanto, foi furtada na madrugada deste domingo (16). De acordo com a Secretaria de Estado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, policiais do 12º BPM encontraram o ladrão, que apresentava atitudes suspeitas e ao ser abordado, revelou que estava com a posse da placa. Ele foi levado para a 76ª Delegacia.