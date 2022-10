Moradores de Pernambués dizem que clima está tenso após morte de traficante

O professor João* estava em sala de aula quando um dos alunos levantou a mão e pediu para ser dispensado. O motivo: uma mensagem do pai avisando que estava indo buscá-lo, porque havia uma movimentação de bandidos na rua onde eles moram. A situação aconteceu pouco antes do intervalo e logo após todos os estudantes da Escola Municipal Hildete Bahia de Souza foram liberados. Quem mora em Pernambués conta que situações como essa são frequentes e reclama dos transtornos causados pela insegurança.

Na quarta-feira (19), após a morte de um homem em confronto com policiais, um toque de recolher foi implantado pelos bandidos no bairro. Os estudantes da escola municipal citada acima passaram por essa mesma situação duas vezes essa semana. Na segunda-feira (17), eles também foram dispensados por conta de uma ameaça de traficantes e do risco de confrontos próximos à instituição. O professor lamentou a situação e disse que como educador se sente impotente diante de episódios como esses.

“Primeiro a gente pensa na preservação da vida, então, a questão de planejamento e sequencias das atividades que estavam programadas para o dia ficam em um segundo plano, ainda que isso gere um prejuízo lá na frente, porque muitos dos alunos fazem o roteiro onde acontecem esses conflitos. Sempre entramos em contato com a coordenação, que aciona a Secretaria e, depois, nos orienta sobre como proceder”, contou.

Além da Hildete Bahia, maior escola da região com 911 estudantes, outras dez escolas municipais tiveram que fechar as portas por conta da violência. A Secretaria Municipal de Educação (Smed) informou que está avaliando quando as atividades serão retomadas e que a interrupção deixou 3.691 mil alunos sem aula.

A insegurança provocou também a suspenção do serviço de transporte público, na quarta-feira, prejudicando moradores que precisaram andar mais de 1km para conseguir voltar para casa. A situação foi normalizada na manhã de quinta. O proprietário de uma loja que fica próximo ao final de linha lamentou o prejuízo.

“Na quarta-feira, abri o estabelecimento por volta das 9h, mas tive que fechar menos de 1h depois. São vendas que deixo de fazer, e os boletos não esperam. Fiquei sabendo do toque de recolher pelo boca a boca, e quando vi as lojas envolta fechando percebi que teria que fazer o mesmo”, contou.

O comércio voltou a funcionar, as pessoas saíram de casa e as três escolas estaduais que mantiveram as aulas, mas pais e estudantes se mostraram preocupados. A mãe de uma aluna, que pediu para não ser identificada, disse que tem medo de falar sobre o assunto.

"Nós vivemos em uma região do bairro que é um pouco perigosa, então, sempre que tem esses toques de recolher ficamos nervosas. Penso duas vezes em deixar minha filha ir para a escola. Não deveria ser assim, quando eu vim morar aqui não era assim, mas a violência mudou o bairro", contou.

Betão e material apreendido pelos policiais (Foto: reprodução)

Policiamento

O toque de recolher imposto por criminosos aconteceu depois da morte de Everton Souza Santos, o Beta ou Betão. Segundo o subcomandante da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Pernambués), capitão Marcos Carrilho, equipes estavam fazendo rondas na comunidade da Horta quando encontraram dois homens armados.

“Os dois indivíduos evadiram e os policiais foram atrás. Eles começaram a atirar nas guarnições, houve o revide e um deles foi alvejado. Ele era um velho conhecido da polícia, homicida e líder do tráfico nessa localidade. Encontramos com ele drogas e um prolongador de arma. Além disso, um casal foi preso com drogas”, contou.

Nesta quinta-feira, o policiamento foi reforçado na região. Viaturas percorreram o bairro e uma unidade móvel da base comunitária ficou de plantão no final de linha. O capitão fez um apelo para que as pessoas tenham cuidado com áudios e mensagens anônimas.

“Existe um vídeo de homens armados, por exemplo, que sempre aparece. O vídeo é antigo, mas encaminham como se fosse uma situação atual para gerar pânico. Da mesma forma acontece com áudios dizendo que o comércio e as escolas estão fechando, mas não tem que fechar. Nosso policiamento acontece 24h para trazer paz e sensação de segurança para a comunidade”, afirmou.

Ele frisou que o reforço no policiamento será por tempo indeterminado.

Violência

O episódio desta quarta-feira (20) não foi uma situação isolada. Outros crimes que ocorreram em Pernambués, este ano, chamaram a atenção pela violência com que foram praticados.

No dia 9 de outubro, um corpo decapitado foi encontrado na Travessa Rússia. Segundo a Polícia Militar, uma equipe da 1ª CIPM foi até o local depois de receber uma denúncia, isolou a área e chamou o Departamento de Polícia Técnica (DPT). O corpo tinha ainda outras partes decepadas e estava sem identificação.

Quatro dias antes, um homem foi encontrado morto em uma localidade conhecida como Guiné. A quantidade de tiros assustou os moradores que registraram o momento do tiroteio em vídeos que circularam nas redes sociais. O policiamento foi reforçado no local e ninguém foi preso.

Em 5 de maio, três homens morreram em uma troca de tiros com policiais durante uma operação no bairro que contou com cerca de 600 policiais civis e militares. Na época, as escolas suspenderam as aulas por conta da violência. Em 24 de março, um homem foi morto a tiros na Rua Saturno. Os bandidos chegaram em um carro e atiraram contra a vítima, identificada como José Valdo Santos de Souza, de 31 anos. Ninguém foi preso.

Questionada sobre a não manutenção do reforço no patrulhamento por um período mais longo após os episódios de violência, a Secretária de Segurança Pública (SSP-Ba), informou que as medidas ostensivas e ações de inteligência são tomadas com base na mancha criminal ou em algum tipo de ocorrência grave, sem prazo determinado.

“Neste período, as polícias realizam avaliações para manutenção ou prorrogação do reforço, observando sempre as ocorrências registradas na localidade”, enfatiza, em nota.

Em todos os casos, quem tiver informações que possam ajudar a polícia pode entrar em contato pelo Disque Denúncia, pelo telefone 181. Não é necessário se identificar.

*Usamos nome fictício para proteger a identidade da vítima;

*Com colaboração de Emilly Oliveira, orientada por Monique Lôbo