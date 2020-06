Morre aos 85 anos atriz Maria Alice Vergueiro, do meme 'Tapa na Pantera'

Foto: Reprodução

Morreu nesta quarta-feira (03), aos 85 anos, a atriz e diretora de teatro Maria Alice Vergueiro. Segundo o G1, ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas com quadro de grave de pneumonia.

Com mais de 50 anos de carreira, Maria Alice Vergueiro é uma das damas do teatro brasileiro. Em sua trajetória ela passou por grandes grupos teatrais de São Paulo, como o Teatro de Arena, o Teatro Oficina e o Teatro do Ornitorrinco.

Como atriz, ela fez parte do elenco de grandes montagens teatrais brasileiras, como "O Rei da Vela" (1967), "Galileu Galilei" (1975) e "A Ópera do Malandro" (1978).

A versatilidade fez a atriz protagonizar um curta metragem de ficção dirigido por Esmir Filho, Mariana Bastos e Rafael Gomes, chamado Tapa na Pantera, que se tornou um dos primeiros memes da internet brasileira, em 2006.

Tapa na Pantera foi apresentado no 14° Festival de Gramado, na categoria independente, e mostra com muito humor a relação de uma mulher sexagenária com o uso da maconha.