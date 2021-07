Morre Biz Markie, rapper americano de 'Just a Friend', aos 57 anos

Morreu nesta sexta (16), um dos mais influentes rappers americanos, Marcel Theo Hall, mais conhecido como Biz Markie. Entre os diversos sucessos do artista, está a canção “Just a Friend”, que alcançou o Top 10 da Billboard Hot 100 em 1989.



O rapper morreu nesta sexta (16), aos 57 anos. A causa da morte não foi revelada oficialmente, mas Biz Markie convivia com a diabetes desde 2010. De acordo com o Entertainment Weekly, em julho de 2020, Biz Markie foi hospitalizado por complicações da doença.



"Com profunda tristeza, anunciamos que, ao lado da esposa Tara, o pioneiro do Hip Hop Biz Markie morreu esta noite," disse Jenni Izumi, representante do artista, em comunicado oficial à imprensa.



O Príncipe Palhaço do Hip Hop, como também era conhecido, lançou o disco de estreia Goin' Off em 1988 e, no ano seguinte, deu sequência com Biz Never Sleeps (1999), o qual continha a faixa "Just a Friend," que se tornaria seu maior hit. As informações são da Rollingstone.



"Somos gratos pelas muitas ligações e preces de apoio que recebemos durante este tempo difícil. Biz criou um legado artístico o qual será celebrado para sempre pelos companheiros da indústria da música e os amados fãs cujas vidas tocou durante os 35 anos de carreira," dizia o comunicado.



Grandes nomes da cultura lamentaram a notícia da morte de Biz Markie. A atriz Viola Davis escreveu: "Amava você Biz Markie!! Amava sua música!!! Decanse em paz." Tom Morello, guitarrista do Rage Against The Machine, agradeceu ao rapper: "Descanse em paz #BizMarkie e OBRIGADO pela música atemporal."



O rapper brasileiro Emicida também lamentou. "C****, a morte do Biz Markie me zuou demais. Descanse em paz mestre! #ripbizmarkie", escreveu.