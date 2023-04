Morte de baiana que caiu de prédio faz um mês e corpo segue na Argentina

O corpo da baiana Emilly Rodrigues, que caiu do sexto andar de um prédio em Buenos Aires, na Argentina, segue preso no país. A morte completou um mês neste domingo (30).

Familiares da baiana seguem lutando para trazer o corpo dela para Salvador, onde será sepultada, mas nada disso tem previsão para ocorrer, já que a polícia local ainda não fez a liberação.

As investigações seguem no país. O principal suspeito do crime é o empresário Francisco Sáenz Valiente, que está sendo investigado por suspeita de feminicídio. Ele chegou a ser preso, mas foi solto no dia 19 de abril. Segundo Justiça da Argentina, não havia motivos para mantê-lo custodiado.

A defesa de Francisco alega que Emilly teve um surto por uso de alucinógenos e pulou do prédio. A autópsia confirmou o uso da substância, mas não há nenhuma confirmação de que ela tenha cometido suicídio por isso.