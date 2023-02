MP abre vagas de estágio no interior da Bahia para alunos de Direito

O Ministério Público estadual publicou hoje, dia 8, os editais para abertura de processo seletivo para estagiários de Direito nas regionais de Brumado, Eunápolis, Teixeira de Freitas e Valença. A inscrição é gratuita e deverá ser feita de forma presencial nas sedes das regionais ou através do e-mail.

Para participar, o candidato precisa comprovar estar matriculado e ter cursado metade do curso. Serão 20h semanais e os selecionados receberão uma bolsa de R$900, mais auxílio-transporte caso seja necessário.



Em Brumado, as inscrições vão do dia 10 deste mês a 13 de março, e serão preenchidas três vagas. Os que desejarem efetuar inscrição online precisam encaminhar anexo da ficha de inscrição, foto 3X4, e documento oficial para o e-mail brumado@mpba.mp.br.



Com nove vagas disponíveis, Eunápolis abrirá inscrição entre os dias 10 deste mês a 06 de março, de forma presencial e online através do e-mail eunapolis@mpba.mp.br. Os candidatos devem anexar ficha de inscrição, foto 3X4, e documento oficial.



Para Teixeira de Freitas estão disponíveis quatro vagas. As inscrições vão desde o dia 27 deste mês a 27 de março, e de forma online pelo e-mail teixeiradefreitas@mpba.mp.br.



Já para a regional de Valença serão designadas nove vagas. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 10 deste mês a 20 de março de forma presencial e online pelo e-mail valenca@mpba.mp.br. Os editais foram publicados no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) de hoje, dia 8, e lá os candidatos poderão consultar todas as informações sobre o processo seletivo.