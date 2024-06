Próximo feriadão de 2024 é o último do ano; veja o calendário

O feriadão de Corpus Christi ainda nem terminou e já tem muita gente de olho no calendário aguardando o próximo. Mas, até 2024 acabar, as chances são escassas. Nos moldes do Corpus Christi, em que foi possível emendar o feriado com o final de semana e um dia entre eles, somente no feriado estadual do 2 de Julho, que celebra a Independência da Bahia. Fora esse, e acontece em uma terça-feira.