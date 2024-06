Câmera de segurança flagra acidente entre moto e ônibus que deixou adolescente ferido

Crédito: Marlon Ferraz/Blog do Braga

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um jovem de 14 anos foi atingido por um ônibus enquanto andava com uma motocicleta pela cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste do estado.