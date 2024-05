Motociclista de 14 anos fica ferido após acidente com ônibus no interior da Bahia

Adolescente foi levado para o Hospital do Oeste

Um adolescente de 14 anos foi hospitalizado em estado grave após sofrer um acidente de trânsito em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Segundo informações da TV Oeste, o jovem pilotava uma moto quando colidiu em um ônibus na cidade.

A Polícia Civil informou para a TV que o acidente aconteceu por volta das 13h30, em uma avenida municipal. O ônibus é de uma empresa particular que transporta funcionários para trabalhar no município.

O adolescente foi socorrido pelo Samu e levado para o Hospital do Oeste, em Barreiras. A distância é de 90 km.

Já o motorista do ônibus fez o "bafômetro", que não identificou digestão de álcool. Ele prestou depoimento na delegacia de Luís Eduardo Magalhães e foi liberado. As causas do acidente ainda serão determinadas.