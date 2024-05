Homem fica ferido em incêndio a residência em Campo Formoso

Um homem ficou ferido em um incêndio numa residência na cidade de Campo Formoso, no norte do Estado, na noite desta segunda-feira (27). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21h40 para debelar as chamas. A ocorrência só foi finalizada na madrugada desta terça-feira (28).