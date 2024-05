Acidente com fogos de artifício deixa feridos em Feira Agropecuária de Itapetinga

O acidente aconteceu no encerramento do evento

Um acidente com fogos de artifício no encerramento da 52ª Exposição Agropecuária de Itapetinga deixou, pelo menos, 10 feridos na noite de domingo (19). O acidente aconteceu em uma arena onde aconteceria um rodeio.

Em um vídeo que circula na internet, é possível ver uma cruz de fogo que se forma na arena. Em seguida, as imagens mostram que, no momento em que os fogos disparariam para cima, uma das máquinas muda de direção e dispara para a lateral.

Equipes do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), da Polícia Militar, da Guarda Municipal, brigadistas e socorristas foram acionadas.

De acordo com o Sindicato dos Produtores Rurais de Itapetinga, não houve feridos com gravidade. Apenas uma pessoa foi encaminhada para o hospital com uma suspeita de fratura na perna, mas está recebendo acompanhamento médico.