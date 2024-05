Davi aparece sensualizando em vídeo e exclui após repercussão; veja

Ao som de "Algema e Soca", música de Oh Playba, o milionário dançou, requebrou, mostrou toda malemolência e deu o que falar na web com a dança sensual.

No entanto, após ver a repercussão, o vídeo foi ocultado no Instagram, mas continuou no X, antigo Twitter, com vários usuários compartilhando.

O ex-BBB r etornou ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (16) para ajudar novamente com o trabalho voluntário.

O baiano foi recepcionado pelo prefeito de Canoas, cidade mais afetada pela tragédia ambiental. No perfil do Instagram, o milionário compartilhou o vídeo que mostrar o encontro com o político e, em seguida, publicou uma foto na cozinha do hospital onde preparava as refeições.