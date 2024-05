Davi retorna ao Rio Grande do Sul após polêmica e é recebido por prefeito

Depois de sofrer críticas nas redes sociais por ter, supostamente, se promovido em cima da calamidade dos sulistas, o ex-BBB Davi Brito retornou ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (16) para ajudar novamente com o trabalho voluntário.

O baiano foi recepcionado pelo prefeito de Canoas, cidade mais afetada pela tragédia ambiental. No perfil do Instagram, o milionário compartilhou o vídeo one mostrar o encontro com o político e, em seguida, publicou uma foto na cozinha do hospital onde preparava as refeições.