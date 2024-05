PIX POLÊMICO

Ex-BBB Davi encerra arrecadação de pix nas redes sociais: 'Não precisa mais'

Nesta quarta-feira (15), o ex-brother compartilhou em seu perfil os carregamentos de água e cesta básica para vítimas das enchentes

Da Redação

Publicado em 16 de maio de 2024 às 08:50

Davi Brito iniciou uma polêmica campanha para arrecadar doações para vítimas do RS Crédito: Reprodução/ Instagram

Após as diversas polêmicas envolvendo sua arrecadação de doações para as vítimas das enchentes que antigem grande parte do estado do Rio Grande do Sul, o ex-BBB Davi Brito foi novamente às redes sociais nesta quarta-feira (15) para falar sobre a ação. Dessa vez, o novo milionário disse aos seguidores que não precisam mais fazer doações via Pix, pois a meta já foi atingida.

"Pra você que efetuou os pagamentos e ajudou com o pix: já está paga a carreta de água mineral e a carreta de alimentos. A gente está metendo a mão na massa, não precisa mais estar fazendo pix, agradeço a cada um de vocês", disse o ex-brother.

Nas publicações seguintes, Davi compartilhou as imagens do carregamento de água potável que foi encaminhado para a cidade de Canoas, onde foi recebido pelo prefeito do município, Jairo Jorge . "É bom a gente fazer essa ponte do bem para poder ajudar e dar esse suporte que todo mundo está precisando, porque as pessoas estão precisando e é muito difícil ver as pessoas perderem tudo da noite para o dia", comentou Davi durante o encontro.

Ao gestor, Davi contou da campanha de arrecadação nas redes sociais para os 9,7 milhões de seguidores e contou ainda que fez a doação de R$1 mil para a aquisição de gasolina para os barcos que estão fazendo resgate de vítimas. Na manha desta quinta-feira (16), Davi compartilhou a entrega das cestas básicas para os desabrigados.

Polêmicas

Desde que iniciou sua campanha pedindo doação aos seguidores, Davi tem enfrentado duras críticas. "Ele é uma farsa em tudo, principalmente agora em ir ao Rio Grande do Sul e dizer que foi lá trabalhar. Ele pegou um celular e saiu falando que foi trabalhar", afirmou o ex-deputado e ator Alexandre Frota durante o programa Fofocalizando na última segunda-feira (13). “Trabalhar é quem estava dentro da água, quem estava tirando as vítimas. Ele não estava dentro da água, não”, disse o ator, que também se deslocou ao Rio Grande do Sul para ajudar no resgate de animais e pessoas na cidade de Canoas e lotou seu feed de fotos e vídeos.

A ex-BBB Ana Paula também criticou o rapaz, apontando que o ex-motorista de aplicativo faz "turismo de tragédia". "Qual hipótese que eu levantei? Que ele mentiu sobre os voos, pediu Pix para financiar a viagem, sem falar a destinação, e ainda está lá fazendo turismo de tragédia para produzir conteúdo?", disse no X (antigo Twitter). "Você sabe que as cidades no sul estão com racionamento de água? Que ir para a região de forma desorganizada, sem se cadastrar, só tumultua?", questionou.