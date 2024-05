'CARA COMUM DA BAHIA'

Rodriguinho comenta sobre nome do documentário de Davi ter sido frase dele: 'Honrado'

Cantor comentou sobre a relação entre os dois fora da casa

Publicado em 15 de maio de 2024 às 08:47

Rodriguinho e Davi Crédito: Globo

Dentro do BBB 24, Rodriguinho falava sobre Davi constantemente, desde a forma como o baiano colocava a mesa do café da manhã, até as cantorias na casa. Agora, com o vencedor do programa em evidência e com um documentário no Globoplay, o cantor comenta sobre o assunto.

Em conversa ao Gshow durante o lançamento do seu livro, Fora da Caixa, o ex-vocalista do grupo Travessos contou que ficou lisonjeado ao ver que o título do documentário do ex-rival foi uma frase dita dentro do reality show da Globo.

"Vi que a divulgação do documentário estava sendo com uma frase que eu disse, embora a frase tenha sido mal-interpretada, não foi da forma que as pessoas entenderam. Para mim foi muito tranquilo, vejo como uma oportunidade de trazer a visão real sobre o que foi dito. A ideia nunca foi diminuir ou atacar o Davi. A frase foi dita logo no início do programa, quando ninguém conhecia ninguém. Não era para achar que alguém já seria maior que o outro na casa, todos estávamos iguais, então foi mais numa de: ‘Cara, por que vocês estão com tanto medo? Ele é um menino comum, da Bahia e tal’. Não tinha por que falar “mal” do Davi, não sabia nada a seu respeito, da trajetória. Pensando agora sobre a frase, depois de ter compreendido e aprendido sobre o lugar que queriam levar para reflexão social, me sinto honrado em ter essa frase como título do doc", disse.

Ele ainda reforçou que, mesmo com toda polêmica, compreende que Davi jogou limpo na casa, além de ter focado na fé, no amor à família e no sonho de mudar de vida, já que saiu de uma periferia de Salvador.

"Eu me desculpei com ele, falei que havia pedido desculpas à família dele, que a mãe dele tinha me ligado e os convidei para os meus shows e o que mais precisassem. É um menino bom."