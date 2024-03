NOVO HOMEM

Rodriguinho revela ter aprendido com os erros e se arrepende pós BBB 24

Ex-confinado deixou o programa com 78% de rejeição

Publicado em 29 de março de 2024 às 13:10

Rodriguinho Crédito: Globo

O ex-vocalista da banda Travessos, Rodriguinho, se mostrou arrependido das coisas que fez e falou dentro do BBB 24. Ele saiu do programa com rejeição de 78% após comentários agressivos e machistas contra os colegas de confinamento.

Em conversa ao jornal O Globo, ele relembrou que a sensação de estar no programa já era de incômodo, principalmente a saudade da família, as crises de ansiedade no BBB, entre outras coisas.

"Eu realmente não estava mais aguentando, estava mal mesmo, sentindo falta, com saudade. Ao mesmo tempo estava com insônia, com ansiedade, dor no estômago direto, estava difícil para mim", comentou.

Em outro momento da entrevista, o cantor afirmou que muita coisa foi tirada de contexto, falas mal interpretadas, até comentários que ele não disse e acabou levando a culpa.

Mesmo com as críticas, Rodriguinho entendeu que foi importante para mudar atitudes fora da casa e agradeceu pela passagem no programa.