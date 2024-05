São João em Porto Seguro terá Luan Santana e Eduardo Costa; veja programação completa

Entre as atrações estão Luan Santana, Eduardo Costa, Netinho do Forró, Silfarley, Edu e Maraial, Juliana e Bonde do Forró, Edinho Caraíva. A programação se estenderá aos distritos de Arraial d’Ajuda, Trancoso, Caraíva, Vera Cruz, Pindorama e às áreas rurais.