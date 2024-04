FESTA JUNINA

São João de Salvador 2024 é confirmado no Parque de Exposições e Pelourinho

Ainda não há atrações garantidas

Publicado em 25 de abril de 2024

Festa no Parque de Exposições Crédito: Thiago Del Rey/Sufotur

O São João de Salvador de 2024 acontecerá no Parque de Exposições, na Avenida Paralela, e no Pelourinho, no Centro Histórico da capital baiana. A informação foi confirmada nesta quinta-feira (25) pela Secretaria de Cultura da Bahia (Secult).

A festa está sendo organizada pela Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur). Em contato com o Alô Alô Bahia, o órgão informou na tarde desta quinta-feira que ainda não há atrações confirmadas.

Em 2023, além do Parque de Exposições e do Pelourinho, a festa foi realizada no bairro de Paripe. No total, foram sete dias de comemorações na capital baiana. Xand Avião, Dorgival Dantas, Wesley Safadão e Thiago Aquino foram algumas das atrações.

O Governo da Bahia publicou, na edição do Diário Oficial do último dia 17, editais para a seleção e contratação de grupos de samba junino, trios/quartetos nordestinos e quadrilhas juninas. O edital de bandas e artistas foi publicado no dia 16. Os habilitados participarão do São João da Bahia 2024 e demais festejos juninos que se realizarão em Salvador.

Cada edital tem suas particularidades. No entanto, todos têm inscrições abertas em 18 de abril até 7 de junho. A divulgação dos selecionados acontece no dia 14 de junho. A seleção tem o objetivo de compor a grade da programação artística e decoração dos eventos realizados e patrocinados pelo Estado da Bahia em junho, em Salvador.