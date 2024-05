Motociclista é preso após criar confusão com PMs durante abordagem em Salvador

Um motociclista foi preso por condução sob a influência de álcool após criar confusão com policiais militares durante abordagem no viaduto Nelson Dahia, na localidade conhecida como LIP, em Salvador. A ocorrência aconteceu na manhã desta quinta-feira (30), feriado de Corpus Christi.

Segundo a Polícia Militar, os policiais foram acionados para um incidente no trânsito e, ao chegar no local, constataram que o condutor de uma motocicleta colidiu no fundo de um carro. "[O motociclista] estava muito exaltado e obstruía a via. Ele também arrancou a placa da moto, dificultando a identificação do veículo", narra a nota.