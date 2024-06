NORTE DA BAHIA

Menina de dois anos morre após consumir bebida alcoólica em Juazeiro

Criança chegou a ser encaminhada para um hospital, onde teve uma parada cardíaca e morreu

Da Redação

Publicado em 1 de junho de 2024 às 15:57

Polícia Civil BA Crédito: Polícia Civil BA

Uma criança de apenas dois anos morreu após ingerir bebida alcoólica na tarde de sexta-feira (31) em Juazeiro, no norte do estado.

Mirian Barbosa dos Santos foi encaminhada para uma unidade de saúde para ser atendida após ter ingerido acidentalmente uma quantidade de bebida alcoólica. Conforme apontado pelo portal de notícias da região, Preto no Branco, testemunhas afirmaram que a criança teria consumido a bebida de uma garrafa de Pitú.

A família da criança teria a socorrido para uma unidade de saúde às pressas, mas Miriam teria chegado morta ao local. De acordo com as informações contidas no registro ocorrência da Polícia Civil, ela teve uma parada cardíaca.

O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial (DT) de Juazeiro como homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. No próximos dias, depoimentos de testemunhas serão coletado, bem como outras ações investigativas são realizadas para esclarecer as circunstâncias do fato.