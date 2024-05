Raio atinge três crianças em praia de Porto Rico

Três crianças com idades de 7, 10 e 12 anos, foram atingidas por um raio enquanto estavam em uma praia na cidade de Isabela, em Porto Rico. Segundo comunicado das forças de segurança do local, as crianças foram encaminhadas para um hospital na cidade vizinha de Aguadilha e precisaram ser internadas diante dos ferimentos.