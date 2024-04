TEMPO FECHADO

Salvador enfrenta chuva forte com possibilidade de raios e trovoadas nesta sexta

Salvador perdeu a cara de verão. De acordo com o último boletim da Defesa Civil de Salvador, nas últimas 24 horas, chegou a chover 26,8 mm no bairro de Itacaranha. O alerta do órgão, no entanto, é que dentro das próximas horas desta sexta-feira (5), as chuvas se intensifiquem em direção à cidade com “intensidade moderada por vezes forte”. As chuvas serão acompanhadas de raios e trovoadas. Há risco para alagamento e deslizamento de terra neste período.