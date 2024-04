SALVADOR

'Ilhados dentro de casa': rua em Armação alaga mais uma vez após chuva forte

Os moradores da rua Pedro Silva Ribeiro, no bairro de Armação, em Salvador, denunciam que, se há chuvas fortes, há alagamento na região. Depois do temporal da madrugada desta terça-feira (2) , registros mostram um carro abandonado em meio ao alagamento e escadas de condomínios sendo invadidas pela água.

Quanto à drenagem, a Seman informou que a rede está subdimensionada e apresenta cota quase que nivelada com a da praia. A ocorrência já foi encaminhada para a Superintendência de Obras Públicas do Salvador (Sucop). A reportagem do CORREIO também entrou em contato com a Codesal - visto que os moradores informaram que acionaram o serviço -, mas não recebeu retorno.