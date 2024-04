CLIMA

Previsão é de chuva no fim de semana em Salvador; confira

Temperatura máxima é de 33 °C

Publicado em 1 de abril de 2024 às 14:52

Chuva em Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

Durante a semana, a presença de uma massa de ar quente e seca permanece na capital baiana. Porém, a atuação de ventos úmidos do Oceano Atlântico e os resquícios de uma frente fria poderão favorecer a ocorrência de chuvas ao longo dos dias, sobretudo, no sábado (6) e domingo (7). As informações são da Defesa Civil de Salvador (Codesal).

Entre segunda-feira (1º) e quarta (3), a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, com chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia. Já na quinta (4) e sexta (5) a possibilidade é de chuvas moderadas, a qualquer hora do dia.

No fim de semana, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas moderadas, a qualquer hora do dia. Há risco para alagamentos e deslizamentos de terra. No sábado e domingo a possibilidade de chuva é de 90%.