SALVADOR E MAIS

Alerta de chuvas intensas é emitido para litoral baiano; veja lista de cidades atingidas

Mais de 100 municípios da Bahia estão na lista

Publicado em 28 de março de 2024 às 08:13

Chuvas em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas no litotal da Bahia. São mais de 130 municípios baianos sob aviso, incluindo Salvador, Camaçari e Maraú. As regiões do Vale São-Franciscano, Nordeste, Centro-Norte e Sul do estado também serão atingidas.

A previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h) e baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta foi emitido na quarta-feira (27) e se estende para esta quinta (28).

Em caso de rajadas de vento a orientação é não se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) emitiu a previsão do tempo para esta semana na capital baiana e a probabilidade é de aumento gradual das chuvas e redução da temperatura. Segundo análise do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador, as condições devem se manter desta forma até o final de março e na primeira quinzena de abril.

Ainda de acordo com a Codesal, as chuvas deverão superar a normal climatológica de 143,7 mm, devido à formação do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) e outros sistemas meteorológicos.

Confira lista completa:

Abaré

Acajutiba

Adustina

Água Fria

Alagoinhas

Almadina

Amélia Rodrigues

Antônio Cardoso

Aporá

Araçás

Aramari

Arataca

Aratuípe

Aurelino Leal

Barra do Rocha

Barro Preto

Belmonte

Buerarema

Cabaceiras do Paraguaçu

Cachoeira

Cairu

Camacan

Camaçari

Camamu

Canavieiras

Candeias

Cardeal da Silva

Casa Nova

Castro Alves

Catu

Chorrochó

Coaraci

Conceição da Feira

Conceição do Almeida

Conceição do Jacuípe

Conde

Coração de Maria

Coronel João Sá

Crisópolis

Cruz das Almas

Curaçá

Dias d'Ávila

Dom Macedo Costa

Entre Rios

Esplanada

Eunápolis

Fátima

Feira de Santana

Floresta Azul

Gandu

Glória

Gongogi

Governador Mangabeira

Ibicaraí

Ibicuí

Ibirapitanga

Ibirataia

Igrapiúna

Ilhéus

Inhambupe

Ipiaú

Irará

Itabela

Itabuna

Itacaré

Itagibá

Itagimirim

Itaju do Colônia

Itajuípe

Itanagra

Itaparica

Itapé

Itapebi

Itapicuru

Itapitanga

Ituberá

Jaguaripe

Jandaíra

Jussari

Laje

Lauro de Freitas

Madre de Deus

Maragogipe

Maraú

Mascote

Mata de São João

Muniz Ferreira

Muritiba

Mutuípe

Nazaré

Nilo Peçanha

Nova Ibiá

Nova Soure

Olindina

Ouriçangas

Paripiranga

Pau Brasil

Paulo Afonso

Pedrão

Pedro Alexandre

Piraí do Norte

Pojuca

Porto Seguro

Potiraguá

Prado

Presidente Tancredo Neves

Ribeira do Amparo

Rio Real

Rodelas

Salinas da Margarida

Salvador

Santa Bárbara

Santa Brígida

Santa Cruz Cabrália

Santa Cruz da Vitória

Santa Luzia

Santanópolis

Santo Amaro

Santo Antônio de Jesus

Santo Estêvão

São Felipe

São Félix

São Francisco do Conde

São Gonçalo dos Campos

São José da Vitória

São Miguel das Matas

São Sebastião do Passé

Sapeaçu

Sátiro Dias

Saubara

Simões Filho

Sítio do Quinto

Taperoá

Teodoro Sampaio

Teolândia

Terra Nova

Ubaitaba

Ubatã

Una

Uruçuca

Valença

Varzedo

Vera Cruz